﻿「盲摸」下山 險耗光氧氣 征珠峰吳俊霆：死亡曾近在咫尺

「我為咗活命，用盡一生嘅氣力。」第七位成功登上珠穆朗瑪峰的港人吳俊霆，昨日凱旋歸港。他自言登峰過程中，與死亡近在咫尺，須跨過多具屍體，又被強風吹至一度目不見物，下山時跌倒多次及面臨缺氧危機，最後憑堅毅不屈精神，跌跌撞撞返回營地。



現年三十八歲任職物理治療師的吳俊霆，本周日與前教師曾燕紅一同登上珠峰，他形容自己有二十多年攀山經驗，但「爬珠峰呢次係成世人最辛苦。」他指珠峰上的環境惡劣，在零下五十度的情況下刮着時速逾五十公里的強風和大雪，強度幾乎達三號風球，「一個正常人就算着幾多嘢，你企喺度五分鐘如果唔郁就會死。」



親睹登山客垂死掙扎



他聘用了兩名雪巴嚮導，其中一人出現高山症狀，中途離隊，一下子損失了四支後備氧氣樽。他在沿途親見兩名攀山人士，其中一人已成屍體，另外一人奄奄一息，雙眼苦苦哀求看着自己，終究愛莫能助，「無人可以孭住六十幾公斤嘅人，喺嗰個時候，喺一個好窄嘅山崖度走到。」



待他花了八小時登頂時，吳俊霆因強風長時間吹襲，眼角膜發炎，右眼幾乎失去視力，左眼只能看見顏色。他下山期間，只能單憑雪巴嚮導一條繩子牽引，並靠着辨認顏色避開懸崖碎石。惟其間他用光氧氣，正值危急關頭，幸一名雪巴嚮導前來補給，得以活命。他自言下山足足花了十小時，中途跌倒不下一百次，「我喺心目中猛咁同自己講，一定要生存……講咗十個鐘先捱到返落嚟。」



吳俊霆又稱，當他站在珠峰頂時，想到的是《獅子山下》的歌詞：「我哋大家，用艱辛努力寫下那，不朽香江名句」。