﻿大讚曾燕紅 最硬朗女生

吳俊霆於周日清晨近六時征服珠峰，同時出發的前中學教師曾燕紅在約半小時後到達。吳俊霆昨天盛讚曾燕紅意志堅強，「佢係我見過咁多個女仔當中最tough（硬朗）。」他自言玩過多項運動，見過不少人比她體能更好，「但意志有佢咁強，就無！」



吳俊霆表示，自己跟曾燕紅同行登峰是巧合，雙方並不相熟，但之前已知道她曾兩次登峰失敗，但見她屢敗屢戰，對其勇氣深感佩服。他指兩人在旅途中不斷交換心得，「好彩都有呢個隊友，互相支持。」他又恭喜曾燕紅成為首位登上珠峰的女港人，認為這證明了女性亦能達成如此壯舉。



根據由曾燕紅舊生開設的facebook專頁「海拔8848.44米上的課堂」，曾燕紅目前已回到尼泊爾首都加德滿都，料下周日（二十八日）早上返港。