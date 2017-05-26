 Advertisement
  • 2017年5月26日 星期五
  • 25º
  • 80%
熱門： 暴雨恐襲海獅金宇彬喬治小王子

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升47點

2017-05-26 列印
　　美國周四股市向好，聯儲局會議記錄顯示，決策官員對加息和「縮表」步伐態度並不急於求成，利好大市。

  杜指中段報二一○五九點，升四十七點；納指則報六一九七點，升三十四點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十七點五一港元，跌零點一四港元；中移動美國預託證券價格則見八十七點○二港元，升零點一七港元。紐約期金中段報每盎司一千二百五十七美元，升三點九美元；紐約期油則報每桶四十九點五七美元，跌一點七九美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd