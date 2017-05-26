﻿廉署調查沒涉公職人員 政府：大橋如期開通

港珠澳大橋香港段工程爆出造假醜聞，廉署日前拘捕二十一人。政府昨交代事件，對涉案承判商延遲化驗石屎樣本，官員解畫指，石屎樣本會隨時間而硬度上升，硬度會於二十八天後大致穩定，故延遲測試結果對工程無實質影響，又指正為大橋的「食力位」即橋身、橋躉等位置，做「打石屎槍」測試，一旦有問題，會再抽取石屎芯檢驗，強調工程不會受到影響，大橋會如期開通。



政府召開記者會交代，發展局局長馬紹祥、署理運房局局長邱誠武、土木工程拓展署署長林世雄、路政署署長鍾錦華均有出席。林世雄表示，去年七月，署方在外判承辦商提交的石屎報告中，發現測試時間有不尋常。根據規定，所有化驗提交的報告，二十八天石屎的強度要符合標準，測試需於正負八小時內進行，署方懷疑有人遲了進行測試，故調整時間，令人以為測試於限定時間內完成。



延遲測試對工程無影響



林續指，石屎硬度會隨時間增加，但二十八天後增長率會減慢，硬度會變為大致穩定，因此石屎測試結果顯示影響不大，對港珠澳大橋工程亦無實質影響。



邱誠武則指，路政署上周知悉事件後，已立即檢查，工地人員發現全部結構良好，並無裂紋，其後再為所有大橋的「食力位」，即橋身、橋躉等位置，進行俗稱「打石屎槍」的非破壞性硬度測試，目前全部結果均符合標準。一旦發現有問題，會再抽取石屎芯檢驗。



「打石屎槍」釋公眾疑慮



至於為何先以「打石屎槍」而非取石屎芯作檢測時，鍾錦華解釋，「打石屎槍」是行內公認的測試方法，又指這方法所花的時間較少，可盡早釋除公眾的疑慮，亦不會影響大橋結構，重申若發現有位置在「打石屎槍」檢測中不合格，必定會進行取石屎芯測試。政府指，大橋會如期開通，並說現階段廉署調查的資料顯示，沒有公職人員牽涉事件。