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﻿大橋地盤科文 墮電梯槽危殆

2017-05-26 列印
　　港珠澳大橋再發生工業意外！一名地盤科文昨早在大橋人工島工作期間，疑失去平衡，從電梯槽高處墮下，身體多處受傷。其同事見狀報警將傷者送院搶救，目前情況危殆。警方調查後列工傷意外通知勞工處跟進及調查。

　　現場為港珠澳大橋香港口岸人工島B1區，據悉該處屬旅檢大樓天幕部份的電梯槽位置。昨早近九時半，一名三十五歲姓黃科文，在電梯槽工作期間疑失平衡，從高處墮下，頭、腹及腳部受傷昏迷。同事見狀報警。

　　警方偕同救護員接報到場，救護員先為傷者進行急救，之後由救護車將其送往瑪嘉烈醫院搶救，目前情況危殆。勞工處發言人指，得悉有關事件後，已即時派員到場了解，現正與路政署及警方一同展開調查。

　　據了解，肇事地盤由禮頓建築（亞洲）有限公司及俊和建築工程有限公司兩家承建商聯營。
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