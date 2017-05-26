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﻿仿曾灶財電箱留墨寶 七旬翁被捕

2017-05-26 列印
　　一名男子，昨日在油麻地九龍政府合署對開巴士站，用雙頭筆在電箱上疑模仿已故「九龍皇帝」四處留「墨寶」，途人發現報警，警員到場將其拘捕帶署調查。

　　被捕男子姓何（七十八歲），昨凌晨二時許，有途人路經彌敦道四百零五號九龍政府合署對開巴士站時，見何在巴士站的電箱上，疑仿效已故「九龍皇帝」曾灶財四處留下「墨寶」，用雙頭筆寫字塗鴉破壞公物報警。警員到場截獲涉案老翁，調查後以涉嫌「刑事毀壞」罪名將他拘捕帶署，他對警員查問三緘其口。
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