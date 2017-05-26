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﻿獲發牌龕場料大幅加價

2017-05-26 列印
　　私營骨灰龕場獲發牌前，不得出售或出租龕位，外界預計私營龕位供應真空期長達八至十八個月。有業內人士指，真空期會累積一定需求，估計首批獲發牌的龕場，勢將大幅加價三至五成。

　　殯儀業商業永遠會長吳耀棠表示，在新例下，臨時存放骨灰的道堂最受影響，因大部份道堂位於普通住宅或商業樓宇，相信很大機會不獲發牌，屆時將有大批先人的骨灰被「迫遷」。他續指，目前私人龕位有價有市，單人龕位售價由數萬元至五十萬元不等，加上公營龕位長期供不應求，估計首批獲發牌的龕場將加價三至五成。
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