﻿業界：或用劣質原材料 內地製廉價玩具有致病風險

消委會早前發現有在本港出售的肥皂泡玩具微生物總量超標，具致病風險。有玩具業界人士坦言，低價玩具潛藏不少健康風險，有廠商為節省成本，將部份產品外判予內地個體戶生產，但材料和成品的質素卻欠缺保證。另有業界提及，網購產品欠缺監管，呼籲市民在選購產品時小心。



本港市面充斥大批由內地入口、包裝簡單的平價肥皂泡玩具。香港中小企業國際投資交流協進會會長趙志雄表示，有廠商反映由於其產品未符消委會標準，突遭禁止入口，需特意從台灣入口較貴價的肥皂粉到內地廠房，製作新一批合格玩具，但成本大增五成。



香港中小企協會創會會長佘繼泉坦言，事件只屬冰山一角，除了肥皂泡玩具，本港市面上不少其他生產技術低的平價傳統玩具，例如泥膠，均有使用劣質原材料生產，質素亦難以保證。內地當局雖然有監管廠房的生產質素，惟出於成本和利潤的考慮，不少內地廠家會冒險將生產外判予無牌工廠：「即是接單的廠房，他不會自己生產所有產品，而會將其中一部份外判予內地山寨廠去做，入口本港時再將合格貨物及次貨混雜，以避開海關抽查。」



部份交無牌工廠生產



本港近年雖多次修改《玩具及兒童產品安全條例》內，對兒童產品的安全標準，以規管進口及出售玩具的人士，但不少玩具業界均擔心，跨境電商將成為劣質產品的散貨場。內地國家質檢總局副局長李元平早前亦表示，去年抽查的一千零一十三批從電商途徑進口的玩具、紙尿片及服裝，其中不合格產品佔四成一。廣東出入境檢驗檢疫局在去年抽查一百零八批包括服裝、食品接觸產品、兒童用品及玩具等由電商進口的消費品中，不合格比率同樣高達六成七，情況令人關注。



記者曾於網店上搜尋「肥皂泡玩具」，即有近百款聲稱來自不同產地的肥皂泡玩具出售，價錢由兩元至一百一十八元人民幣不等，大部份均沒有提供生產日期及保質期等資料。趙志雄指出，內地對內銷產品的執法較為鬆懈，亦未必有檢測證書。他更擔心，泥膠及石膏倒模等的玩具均會直接接觸兒童皮膚，影響更大：「內地廠家製作石膏倒模時使用的石膏及凝固粉，原材料也是來自內地，基本上都不合格，加水及顏料的製造過程，同樣有機會滋生微生物及細菌；至於泥膠，不少廠商使用的色料也是含鉛量超標。」



網購玩具須小心



香港跨境電子商務協會榮譽會長黃輔華坦言，現時並無有效機制監察網購產品，「一般市民購買量太少，很難逐樣產品截查、檢驗有沒有問題」，建議消費者應避免購買過份便宜的產品，並向較有信譽的網店購買產品。



出售多款兒童玩具的Miss Mammy玩具精品店店員Cherry表示，不時有個體戶或小型批發商上門推銷，要求代售旗下的玩具產品，她均會非常小心，了解貨品的來歷和銷售點。