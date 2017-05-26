﻿警搗破跨境假卡集團拘三人

警方搗破一個跨境假卡集團。警方早前接獲線報，指有內地不法份子取得大批內地信用卡資料後，派人攜同假信用卡來港假扮旅客，到該黑幫操縱的藥房海味店「試卡」，當確定假卡資料可用時，隨即交在港同黨製作一張高仿信用卡，由俗稱「車手」的持假卡人到名店購物，再放售貨物圖利；據悉藥房可從中獲利三成佣金。



警方調查後，昨中午在旺角目標店舖監視及埋伏，當兩名「車手」利用假卡購買約值四千元奶粉及人參後，即上前將他們拘捕，同時拘捕涉案藥房男負責人。行動中警方檢獲十七張假卡及「白卡」、手提電腦和一個讀卡器等製造假卡的器材。被捕三名男子（二十五至五十三歲），其中一人為內地人；他們分別涉嫌管有虛假文書、藏有工具可製作虛假文書、行使虛假文書、串謀行使虛假文書被捕。