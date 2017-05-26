﻿蘇豪區噪音勁 居民苦不堪言 有人無奈搬走

中環蘇豪區是酒吧集中地，幾乎每晚都有外國遊客聞名而至，本地人也愛夜蒲，夜夜笙歌。不過，附近居民被迫日夜忍受噪音，區議會文件顯示警方最新數字，前年一共接獲近五百宗投訴，對比一三年只有三百三十八宗，有勁升趨勢。有中西區區議員指，由於噪音難耐，有居民無奈搬走。



蘇豪區酒吧早期聚集在蘭桂坊，近年愈開愈多，延伸至各個街道，包括士丹頓街、伊利近街、荷李活道等，街頭巷尾不難看到有酒客醉酒喧嘩，不少店舖使用擴音機播放音樂，惟酒吧樓上是普通民居，噪音滋擾，無日無之。



噪音投訴勁升



噪音問題近年愈演愈烈，延伸至上環的差館街及荷李活道上環段，甚至連西環都失守。區議會文件顯示警方一五年針對中上環酒吧食肆噪音問題，共接獲近五百宗投訴，其中四十三宗被檢控及定罪。



中西區區議員蕭嘉怡表示，多年來該區的噪音問題都嚴重，一直有居民投訴，每逢周六周日有酒吧舉行派動活動時，曾試過在一日內收到十宗噪音投訴，主要投訴顧客在酒吧門外大聲喧嘩，以及亂丟煙蒂令衞生惡劣。



她坦言，不少居民對此早已無奈接受，未能接受噪音的居民唯有搬走。她舉例，數年前一名中年女居民，酒吧噪音令她徹夜難眠，需服用安眠藥，更一度影響情緒，要向精神科醫生求診，最終她無計可施之下搬遷。



她續說，噪音問題的成因，包括酒牌局發牌條件過於寬鬆及酒吧沒有理會發牌條件，並解釋現時酒牌局發牌或續牌時，會依據商人過去經營酒吧的風評，設定個別的發牌條件，例如要求酒吧在晚上十一時關閉門窗及停播擴音機，或要求酒吧職員要盡力使酒客不要站在酒吧門外等，惟酒吧經營時沒完全遵守規則，他們被投訴後，警方只能根據條例到場作出記錄，沒任何罰則，到下次續牌時，局方經參考記錄後，會繼續發牌予該酒吧。



酒吧未遵守發牌守則



住在士丹頓街一幢大廈的陳先生及陳太表示，經常有外國人晚上開派對，更開至凌晨三、四時，他形容「好應聲」，直言「好似有人喺耳邊同你傾偈一樣嘈」，每次在睡夢中被吵醒都感到憤怒，他認為這是將快樂建築在別人痛苦之上，當局應嚴厲執法及給予更多教育。



雖然有人難忍噪音，但亦有人欣然接受。住在太平山街附近的馮先生稱，住在這一區難免要接受這情況，不斷投訴只會擴大社會矛盾，他以森林作比喻指，有人要住進一個原始森林，卻又嫌棄森林的動物妨礙生活，但動物長久以來都在森林裏生活。