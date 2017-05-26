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﻿無線取代樂視播英足總盃決賽

2017-05-26 列印
■翡翠台將直播英格蘭足總盃。
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　　樂視突然以節目調動為由，停播周日（五月二十八日）英格蘭足總盃 （FA Cup）阿仙奴對車路士的決賽，引起觀眾失望。無線電視昨天宣佈，已獲得這場賽事的版權，並會在翡翠台直播。

　　今年三月宣佈獲得○六至○八年三屆英格蘭足總盃 （FA Cup） 賽事獨家播映權的樂視體育（LeSports HK），日前突然稱因「節目調整」，不會播阿仙奴對車路士決賽，向受影響用戶致歉，並將提供三個月的「超級體育組合」作為補償。消息傳出後，大批球迷不滿，擔心無其他合法途徑收看。

　　無線電視昨天宣佈，已獲有關賽事的版權，並將於當天凌晨零時零五分於翡翠台直播。
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