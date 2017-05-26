﻿團體批政策傾斜大集團 「冬菇亭」小商戶租貴被迫遷

俗稱「冬菇亭」的熟食檔一直是屋邨地標，領展近年頻頻向旗下的「冬菇亭」商戶大幅加租。沙田顯徑邨的「冬菇亭」商戶投訴，被要求大灑金錢進行裝修，「三個月試用」滿意後方獲長租，但租金加幅高至兩倍，商戶無奈結業。有關注組織認為，領展以翻新為名，加租趕走小商戶為實，藉此引入連鎖食肆，最終消費者受害。



《東周刊》報道，屹立沙田顯徑邨「冬菇亭」廿載的街坊飯堂「金城小廚」早前無奈結業，檔主才哥黯然向熟客揮手作別：「唉！間舖養大咗四個仔，同照顧咗四十幾個夥計。○三年沙士嗰三個月，靠夥計上下齊心，先捱得過去，但今次………」他搖頭歎息。該「冬菇亭」共三個檔位，九八年落成，是當時首個設有冷氣的現代化「冬菇亭」。才哥九七年從親戚手上接管其中一檔，隨後再承接其餘兩檔，出售燒味、小菜、粉麵等。



才哥與太太曾先後到領展地區辦公室及總部查詢，得到的加租幅度各異，一時說加租五成，一時說加租雙倍。「第二次上去，職員話先續租三個月，期間要拆卸簷篷，進行內部裝修，之後睇情況，再決定係咪長租畀我哋。」才嫂說，為延續街坊飯堂，一度打算接受領展的續租條件，她想到「三個月的試用期」即卻步：「同邨商場一間時裝店都出現過類似情況，店主續咗三個月試用期短租，揼本裝修，最終領展唔滿意，店主惟有離場。」



領展回應：商戶因循積習沒改善



「領展監察」主席蘇樂怡批評，領展疑藉加租逼走冬菇亭的小商戶。他認為其目的只為引入能承擔貴租的大集團：「活化冬菇亭，領展經常要求續租租戶承擔巨額裝修費，裝修圖則亦要嚴格按領展要求。好多時冬菇亭翻新之後，唔少舖位已經轉由連鎖茶餐廳經營。」



領展回應：「冬菇亭這類特色小店由於歷史悠久，商戶往往因循積習，沒有積極處理環境衞生或違擺等問題，本公司與商戶洽談續租事宜時，必須盡量趁機糾正違擺及違反租約的情況，嚴肅要求商戶恪守法規行事。」



