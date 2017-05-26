﻿齊說回歸——回歸前一天出世 香港先生創出一片天

一九九七年香港回歸，當年出生的人，如今二十歲，朝氣勃勃，與香港一同成長。七‧一回歸前一晚出生的丁子朗（Karl），他十歲那年，政府慶祝回歸十周年，免費送小朋友往海洋公園遊玩，讓他度過快樂又難忘的一天。後來，他隨家人移民加拿大，人在他鄉，過着非主流群體的生活，他一心在娛樂界發展，努力拍片放上網吸引目光，卻反應一般。直至去年回流香港，他終在家鄉獲得賞識，當選香港先生亞軍。他毅然留港，捉緊夢寐以求的機遇，盼望先在香港打響名堂，再朝荷里活進發。



港男丁子朗湊巧在重要的香港回歸前一天出生，父母對其誕生之日，比他本人的感覺更強烈。「我喺一九九七年六月三十號，早回歸一晚出世，阿媽話好好彩喺回歸前出世。」



對於回歸，他最難忘的是在十歲時發生的一段小插曲。「我十歲嗰年，政府派禮物畀十歲小朋友慶祝回歸十周年，嗰陣時第一次感覺到乜嘢係回歸。」他憶述，當年可以免費去海洋公園：「我估我哋去到六十歲都應該有福利嘅。」陪着香港成長二十載的他，日漸明白到回歸對香港來說，是一個重要的里程碑及發展重點，他慶幸能見證及參與回歸的過程。



他形容在港度過了開心的童年，讀書壓力不大，父母讓他學功夫。十四歲那年，舉家移民至加拿大，定居多倫多，他體會到加國較注個人發展，學校以個人獎項居多，連做小組報告「個個諗住自己做嘅」，跟注重團體精神的香港，存在很大文化差異。



喜愛舞台的Karl，去年大學一年級暑假在多倫多選秀，獲選中來港參加港男比賽，最後奪得亞軍。在家人反對下，他毅然停學回港發展。Karl透露，早前有多倫多電視台邀請他擔任司儀，但華人演員薪金較低，又不受工會保護，他拒絕了。



他試過拍片上載YouTube，只吸引到很少觀眾；但他回港後，其YouTube頻道訂閱人數明顯上漲。他直言，香港有優勢，較易打入龐大的內地市場，會把握機會到內地尋找機會，擴闊個人視野。



冀電視業衝出亞洲



「公司（無線電視）畀司儀工作我去做，主要講嘢，希望透過我把口傳遞更多正能量，講自身嘅故事畀人聽，自己做好啲，畀人睇到有個辦，年輕人可以有夢想，唔一定九十後就係廢青。」「之前有支持者寫信畀我，佢哋話睇到我參加香港先生，一個有夢想嘅人，而感染到佢哋做自己想做嘅嘢，用自己生命去感染人，係我喺呢行暫時嚟講最大嘅成就。」



他期望本港電視業發展更好：「作為香港人，我都想港劇好啲，唔想成日淨係睇台劇、內地劇。」「除咗做好自己之外，另外有個宏大啲嘅理念，就係推動華人市場，希望代表華人去做荷里活級嘅電影、娛樂事業。」Karl期望，有朝一日代表香港衝出亞洲，以奪取奧斯卡為終極目標。