﻿深水埗覓新舖開檔 五蚊雪糕店勢東山再起

快樂可以很廉價，但往往得來不易。八十後上班族Calvin年前在深水埗一個商場內開檔賣雪糕，兩個大如拳頭的雪糕球，只售五元，吸引大批市民排隊幫襯。懷疑因此惹來其他商戶眼紅，向商場投訴他「頂爛市」，最終不獲續租，店舖無奈結業。他卻未有絕望，更表明欲東山再起，再於區內開檔賣雪糕。



《東周刊》報道，Calvin小時候過得很苦，一家四口住在深水埗二百多呎的唐樓單位，每天踏着一雙俗稱「白飯魚」的布鞋，在沒有大閘的樓梯走來走去，是典型的基層孩子。當時物資匱乏，一杯雪糕從來是奢侈品，「食杯雪糕就等於無咗碟餸」。



直到初中，他一家抽中沙田公屋，生活才總算穩定下來。他亦開始發憤讀書，半工讀完成大學學位後，也順利找到份穩定工作。但安定並未使他忘本，自己變得有能力，他便想幫助像他小時候，買不起雪糕的孩子。所以決定回到初生之地，將食雪糕的甜蜜喜悅，平賣給仍在水深火熱的貧苦大眾。



疑惹其他商戶「眼紅」



他透露：「簽租約的第一天，已經講明只賣五元兩大球，只為讓窮人也食得起，大家食得開心。」身有正職的Calvin，為了兼營這個小檔口，朝九晚六的白領生活以外，晚上七時後就來賣雪糕；一日踩十二小時無間斷工作，無懼「賣一球蝕一球」，只為出售他心中的快樂，服務這個充滿兒時回憶的地方。



然而，在資本主義社會中，無私分享似乎也是種罪。其他雪糕檔動輒十元才買到一球，他自然被投訴定價太低，最終遭拒絕續租，連他主動要求加租轉位、鬧上報紙頭條亦無果，最終只好無奈結業，「最遺憾就是市民少了一個選擇。」但他仍然阿Q，表明希望於區內捲土重來，更指目前已有不少商場向其招手，「目前想先休息一下，將來或者會默默在深水埗的另一角落開檔，希望大定會找到我。」



