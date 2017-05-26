﻿壓抑樓價 樓宇按揭又收緊 財務公司乘勢搶客

金管局上周急急為樓市加辣，銀行批出樓按貸款的難度大增，財務公司乘勢衝入市場爭食。有財務公司專攻手持物業的客戶，以其物業價值的一、兩成批出私人貸款，加碼盡借「樓按」；又以P-1厘作招徠，盡吸壞帳少、準備置業自住的樓花客。



金管局上周五推出新一輪物業按揭監管措施，包括上調銀行新造按揭貸款風險權重至百分之二十五、下調有按揭在手，以及收入來自外地者的按揭成數上限一成，直接削弱銀行提供樓按的吸引力。



新辣招下，金管局要求銀行降低對涉及多於一個按揭的貸款比例，為財務公司帶來商機。21財務董事莫耀強直言，投資者要買第二層樓，只好轉向財務公司借貸，近日私人貸款生意估計多了三成，「一般私人貸款只可借人工的八至十倍，以四萬月薪的客人為例，即可借三十二萬至四十萬元。但若客人讓我們審核其手上的物業資產，我們可借出樓價的一至兩成作私人貸款，假設物業價值八百萬元，即可借出八十萬至一百六十萬元，比傳統私人貸款為多。」



有公司生意多三成



該公司亦在兩個月前籌劃第一按揭業務，莫耀強相信，在金管局新招下，愈來愈多行家會承做物業第一按揭。他解釋，金管局辣招針對投資者及公司客的第二物業，銀行按揭貸款一律減一成，故財務公司正好乘勢踩入市場，可向客人借出七成至七成半按揭，當中五成為年利率八厘的低息按揭，餘下兩成至兩成半為十八至二十厘的按揭，客人可自行計算投資價值及回報，再決定是否向財務公司申請按揭。



有樓的市場要爭，未開工的樓盤一樣搶手。永豐信貸董事總經理陳天宏指，公司上月已開始推出P+1厘按揭計劃，吸納樓花客。他指本港新樓買家可能是生意人，未必符合銀行或發展商對每月收入的要求，但只要能出示戶口有充足的現金，財務公司仍能撥出貸款作樓按，而且有信心借貸屬於低風險，公司賺錢機會高。



金管局的新招列明，按內評法計算資本充足比率的銀行，批出的新造住宅按揭貸款的風險權重下限，須提高百分之十。經絡按揭轉介市場總監劉圓圓稱，銀行按揭市場已陷入兩難的困局，因銀行界現時提供的按揭息率已經甚低，利潤有限，難以再爆發減價戰，而加息又無法吸引客戶。她指中小型銀行的存款基數細，可外借的貸款數更少，競爭力大減。



她預計，本港下半年整體按揭額，將下跌約百分之十，但銀行的應戰策略有限，為求爭得餘下市場份額，經絡按揭已設一億簽帳積分獎賞計劃，以及按揭回饋六千元禮券等。劉圓圓稱，本港下半年陸續有大批新盤推出，公司將會與發展商、銀行等多方合作，續推更多一次過優惠，「新盤一次可以賣幾百至過千伙，可提供優惠的彈性更大，我們會提供更多保險、現金回贈來吸引用家。」



