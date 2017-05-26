﻿亞博展揭示賭業發展 機械荷官迎賓派牌

一年一度的亞洲最大型賭業展覽「亞洲國際博彩娛樂展會」（G2E Asia），上周一連三天於澳門舉行。《東周刊》報道，今屆G2E有超過三分一攤位首次參展，當中展商近半提供網上投注技術，反映網上投注及博彩遊戲Apps存在很大發展空間。機械人應用於博彩業的科技亦日趨成熟，當中包括能與客人對話的人工智能機械人，據悉吸引不少博企考慮引入。



今年第十一屆G2E Asia參展商數目維持約一百八十個，不過卻破紀錄有超過三分一是首次登場，當中近半是提供網上投注技術的公司。台資公司「夢想基金」客戶經理Millie表示，其服務對象為博彩界的初創企業，特別向剛開始投資網絡賭場人士提供技術支援、穩定的網絡平台及資金交收等服務。



另外，今屆繼續有參展商介紹新博彩遊戲，首要目標是吸引網絡賭場試用，計劃普及後推廣至實體賭場。例如去年G2E推出以傳統百家樂為基礎、再加入撲克元素的「多寶百家樂」，成功吸引柬埔寨及韓國實體賭場引入。



機械人應用於博彩業是今屆G2E當中最新穎元素。有公司推出約一米高的「小露寶」型機械人，可擔任飲品、啤牌及籌碼等傳送工作，一方面節省人手；機械人設有迷你鏡頭，可監察可疑賭客。



人工智能機械人亮相展覽會，進行一般禮儀對話、打招呼，甚至跳舞娛賓。攤位人員指，機械人可應用於賭場迎賓，以及簡單客戶服務工作，例如門票預訂。新推出的機械臂可擔任荷官，拓展到股寶、輪盤等賭局。



VR技術拓虛擬賭場



研究賭業發展多年的亞洲責任博彩聯盟主席蘇國京認為，今屆G2E能預視賭業未來走勢。「很多投資者蠢蠢欲動，其中經營網上投注以至各種博彩遊戲Apps的公司，今屆紛紛加入參展，可見存在很大發展空間。」他指出，個別以科技引入博彩的生意比較容易發展：「例如VR技術，今屆有參展商用於網上遊戲，將來或許用於虛擬賭場呢！」