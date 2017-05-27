﻿索賣樓佣金 涉三幢別墅 于文鳳再追數緊咬星爺

喜劇紅星兼導演「星爺」周星馳，一二年被前度女友、香港建設太子女于文鳳入稟高院追討投資「天比高」的利潤，爆出兩人結束十三年愛情長跑。于昨天憑十五年前的協議，再入稟追討周賣樓佣金，當中涉三幢「比華利山別墅」獨立屋及五個車位一成售樓佣金。根據土地註冊處資料，涉案三個物業出售時共獲利約五百二十三萬，以一成佣金計算約五十多萬元。



報稱現居半山港景別墅的原告于文鳳在入稟狀指，居於山頂普樂道的被告周星馳○二年十二月與她訂立協議，可從周的物業投資中，分得賣樓後賺取的其中一成利潤。故現要求周履行協議，就投資大埔比華利山別墅三間獨立屋及五個車位的所得獲利，抽取一成佣金予她。



稱周星馳須履行○二年協議



根據土地註冊處資料，周星馳胞姐周文姬名下的勝意投資有限公司，○七年「一炮過」購入比華利山別墅的一個單號獨立屋、兩個雙號獨立屋及五個車位，其中雙號獨立屋面積各約三千一百平方呎。



周文姬當時以一千八百四十二萬元購入湖景道第八十號洋房連車位，一三年以二千一百一十萬沽出，獲利二百六十八萬；湖景道第七十八號洋房連車位則以一千七百九十六萬元購入，一二年以一千九百五十萬沽出，獲利一百五十四萬；湖景道第十九號洋房連車位以一千五百萬元買入，一一年以一千六百五十八萬沽出，獲利一百五十一萬。



三單位帳面獲利合共約五百二十三萬，若以一成佣金計算，未扣減印花稅，只有約五十餘萬元。



佣金約50餘萬



位於大埔三門仔路的大埔比華利山別墅，分為三期合共五百三十五座洋房，實用面積由一千五百九十七至六千六百九十七方呎，設有五萬呎會所，平均實用呎價為一萬零五百一十二元，近期成交單位為七十一號屋，成交價為二千萬元。