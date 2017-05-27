﻿「天比高」7000萬佣金 未解決

于文鳳一二年入稟法院，向周星馳追討七千萬元佣金及顧問費，官司拖延至今長達五年，經多次審訊及上訴後仍未解決，案件仍在高院排期中，尚未開審。



于文鳳○二年起擔任周星馳的個人財務顧問，合約列明每月支付的定額酬金外，二人亦有口頭協議，若投資獲利，周會就有關投資項目向她支付稅後一成利潤，作為佣金回報。于一二年入稟高院，指周以八億出售山頂普樂道獨立屋「天比高」物業，但只向其支付一千萬元，未按有關約定支付一成佣金，即約八千萬元，向周追討七千萬元佣金尾數。



有關案件經多番押後審訊後，法官一四年十一月以周「未賣屋」為由，宣佈于敗訴。于其後上訴，去年一月獲判上訴得直，獲准繼續向周追討款項，案件至今仍在高院排期審理。