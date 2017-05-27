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﻿粉絲變女友 拍拖13年分手

2017-05-27 列印
　　于文鳳與周星馳相戀十三年，兩人九九年被爆同遊日本令戀情浮面，二人至一○年三月分手。于文鳳最初只是周星馳的戲迷，兩人之後成為好友，更發展成情侶關係。

　　拍拖期間，于文鳳成為周星馳的私人投資理財顧問，據悉每月可獲兩萬元酬金。于是投資高手，其間多次為周投資地產項目都獲利甚豐，戰績包括○四年夥拍友人斥資三億二千萬元，購入普樂道「天比高」地皮；○七年建四幢四層高別墅，其中十六號及十八號○九年出售。
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