﻿漢堡包雪糕利誘帶貨 十跨境童走私逾百萬元手機海味

深圳海關揭發有走私不法份子以漢堡包及雪糕利誘跨境學童，走私手機及貴價海味。關員日前發現有跨境學童經皇崗口岸過關返回內地時，其書包特別隆起及沉重起疑截查，結果一日內截獲十名學童，在他們的書包內共檢獲價值逾一百萬元人民幣的手機及燕窩。



皇崗口岸海關本周二下午四時，當跨境學童入境高峰期時段，發現有學童的書包鼓脹隆起，部份拉着拖篋書包似很吃力，十分沉甸甸似的，覺得可疑。



書包隆起 關員起疑



關員截查打開書包後，驚見書包內並沒有書本、文具或學習用品，而是滿載未向海關申報的全新手機、貴價海味燕窩等。



當日一天內，關員共截獲十名跨境學童，在他們的書包內搜出九十部全新iPhone 7手機、一百部iPhone 6手機、二十部全新三星新上市S8手機，以及十公斤貴價燕盞，估計總值逾百萬元人民幣。消息稱，關員調查後，發覺該批學童被走私不法份子以請吃漢堡包或雪糕利誘，將該批未報關貨物企圖蒙騙關員走私過關。



皇崗海關負責人表示，已將有關情況向本港海關通報，日後會進行針對性宣傳和教育跨境學童，增強孩子們的守法意識，杜絕不法行為。



上水鳳溪第一小學校長朱偉林稱，沒有禁區紙的跨境學童，在自行過關時或會遭走私不法份子利誘走水貨。校方會發通告給跨境學童家長提防陌生人，亦提醒保母在帶領學童過關時要提高警覺，以免被不法份子利誘。



根據內地刑法，未滿十六歲人士犯罪不會處罰，但會責令其家長或者監護人加以管教。有內地律師指，任何人利用十六歲以下人士走私或教唆走私均屬違法；最高可被判無期徒刑。



