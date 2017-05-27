 Advertisement
  • 2017年5月27日 星期六
  • 25º
  • 73%
熱門： 港珠澳大橋恐襲iPhone珠峰唐詩詠

日報新聞 > 港聞

﻿不敵野狗追咬 野豬墮坑被困

2017-05-27 列印
Previous Next

　　野豬跌落坑渠！一隻成年野豬，在香港仔田灣山坡疑遭野狗群追咬，節節敗退下失足，跌落約二十米下的山坡坑渠受傷被困（見圖）。警方接報後召漁護署人員到場，發現野豬四隻腳均有傷痕，其中一腳骨折，遂將牠載入籠檢走，交獸醫治理。

　　昨清晨六時許，有途人路經田灣山道二號保良局慧妍雅集書院對面山坡，發現一隻野豬伏在一山坡底的坑渠中不停掙扎，但仍無法離開，途人報警。警員接報到場，發現野豬左後腳疑骨折，其餘三隻腳膝部及身體均有受傷痕跡。初步懷疑牠在離地約二十米山坡覓食期間，遇到野狗群襲擊，敗退時失足墮下山坡去水道，遂通知漁護署協助。

　　五名漁護署人員到場，將野豬捉入一個大鐵籠內，送往新界北動物管理中心。漁護署發言人表示，該隻野豬身長約一米，重約五十公斤，四肢均有傷痕，現正接受獸醫治療。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd