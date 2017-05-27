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﻿大橋石屎測試疑造假 港府檢驗未見異樣

2017-05-27 列印
■政府前日指，事發後曾以目測及「打石屎槍」進行檢測，暫未發現異樣。
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  港珠澳大橋香港段工程爆出石屎測試涉嫌造假，大橋的結構安全引起公眾關注。政府前日指，事發後曾以目測及「打石屎槍」進行檢測，暫未發現異樣。前土木工程署處長劉正光指，「打石屎槍」準確度達九成九，建議當局再抽驗石屎芯，以釋除公眾疑慮。

  劉正光昨在電台節目解釋，所謂目測方法是要求工程人員近距離觀察並伸手觸摸，若石屎有裂縫或滲水等嚴重問題，理應可以察覺；而石屎槍則透過量度反撞力，得出石屎強度，而所得結果幾乎百分百準確。但他認為，為使公眾安心，當局可鑽取一、兩條長度少於一百毫米的圓柱形石屎芯作試驗。

　　立法會工程界議員盧偉國亦認同提議，指石屎磚在取樣二十八日後硬度已經變得穩定，延長測試時間意義不大，期望廉政公署能就造假原因作調查，而立法會亦應就造假事件成立委員會跟進。
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