﻿非法獵人市郊佈陷阱 奪命索危害動物行山客

靠近民居的綠化帶暗藏捕獵殺機！愛護動物協會發現近年有人非法在鰂魚涌近郊佈置捕獸器，記者隨該會動物拯救督察上山巡查，在樹林發現兩個掛樹的鋼索圈套，估計捕獵者在附近放置食物，誘使山雞、野豬，甚至穿山甲等小動物走近，當牠們頸部不慎穿過鋼索圈，便勒頸就擒，淪為獵人的野味。愛護動物協會警告市民行山或放狗，切勿走入樹林，以免人狗遭捕獸器勒傷。漁護署表示，去年一共檢獲近二百個捕獸器，非法捕獵頗為猖獗。



愛護動物協會動物拯救督察經常不定期巡邏各區山林，一旦發現非法捕獸器便即場拆除。該會近年在鰂魚涌樹木研習徑、近康景花園後山樹叢多次發現非法捕獸器，本報記者隨該會督察往該郊野巡視，在密林中搜索約兩小時，即發現兩個鋼索圈套，鋼線仍未生鏽。動物拯救督察檢視後，認為有關陷阱是近期裝置的。



拯救督察揭動物活活餓死



鋼索幼細，記者起初並不察覺其存在，經眼利的動物拯救督察提醒，才驚覺林中暗藏殺機。動物拯救督察曾先生表示，鋼線一端懸掛樹幹上，垂下鋼索，另一端是一個鋼索圈套，不法獵人疑在陷阱附近放置食物，誘使動物到來覓食。覓食動物一旦頭部或腳不小心伸進套索，便遭索住，愈猛力掙扎，圈套便束得愈緊，勒住頸或腳。無法掙脫的動物最終成為獵物。



愛護動物協會公關經理梁安琪表示，有關鋼線套索陷阱在密林中不易被察覺，一般人也容易「走漏眼」，若野生小動物被索中，有機會被捕捉及食用，或者活活餓死。她說，過去被擒的小動物多數是山雞、野豬和穿山甲等，亦有遛狗人士的愛犬走入樹叢，誤墮陷阱。她提醒喜愛「爆山」（不走大路，穿越密林的行山方式）的市民也要小心，以免被鋼線絆倒受傷。



管有獵具罰款 非法狩獵收監



打擊非法狩獵野生動物的活動，漁護署不時巡邏郊野範圍，最近五年共檢獲九百三十五捕獸器，當中多數為捕獸籠，亦有約五十個套索陷阱。梁安琪表示，愛協檢獲的鋼線套索，由前年的兩個上升至去年四個，今年頭四個月已檢獲兩個，預計全年檢獲數量會比去年多。



《野生動物保護條例》規定，任何人未經許可，不得管有狩獵器具及使用狩獵器具狩獵野生動物，最高可被判罰款五萬元。狩獵或管有任何由《野生動物保護條例》指明的「受保護野生動物」，最高可被判罰款十萬元及監禁一年。



動物拯救督察曾先生指出，若獵人攜帶傷害性較大的蓮花夾，一旦被執法人員截查，難以辯解；但攜帶鋼線套索則可以做家居工程作為藉口，相信愈來愈多非法獵人改用鋼線套索捕捉野生動物。