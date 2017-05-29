﻿元朗八鄉成黑點 遛狗者忌「穿林」

愛護動物協會指出，另一捕獸器黑點位於元朗八鄉，今年三月，該區有唐狗被捕獸器傷害。記者早前到八鄉訪問多名行山人士，當中有不少人聽聞，居住鄉郊的原居民會在山上裝設捕獸器，捉野味進補。有到該區放狗的人士直斥非法狩獵人士無良，擔心自己的狗隻誤闖樹林陷阱受傷。



行山人士李先生表示，他未試過在山上親睹捕獸器，但他聽聞有人會在山路旁邊設置捕獸器，捕捉野味進補。他稱較多時間行大路，很少穿越樹林，不太擔心會踩中陷阱。當日到山上放狗的余小姐說，不時有狗隻誤中捕獸器受傷的新聞，她認為設下捕獸器的人很無良。她認為，若到不熟悉的地方放狗，不要讓牠們亂跑，拖好犬隻以免牠們誤中陷阱。