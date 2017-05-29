﻿登珠峰凱旋歸來 曾老師︰我兌現對同學的承諾

首位登上珠穆朗瑪峰的香港女性、前中學教師曾燕紅，昨晨凱旋歸來！她憶述登頂一刻，沒有「征服珠峰」的感覺，只有無力感，山上的風力儼如「八號風球吹過來」，唯有聽天由命，盡力前進。她說，未來一定會繼續從事教育工作，又寄語學生為夢想要決心克服困難。



為鼓勵學生追尋理想，曾燕紅過去三年兩度挑戰登上珠穆朗瑪峰均失敗，今年第三度出征，終於圓夢。她昨晨近九時抵港，步出接機大堂一刻，看見家人接機，又有舊生等二十多人歡迎，她興奮得向眾人揮手，之後上前與母親擁抱，又向母親送上親手繪畫的畫作，並向在場的舊生高呼：「我做到了！兌現到我的承諾！」



曾燕紅表示，七年來的登峰路，困難重重，成功登頂一刻，沒「征服」、「覺得她叻、好特別」的感覺，在山上只有無力感，又憶述最困難的是遇上大風雪，一度擔心要取消行程，「攻頂那刻好像八號風球吹過來，很擔心會不會取消。天氣沒有辦法克服，只能聽天由命，盡量讓自己走快一些。」



最想喝湯睡覺



她續指，快將登頂之際，其中一名隊友突然站在原處，原來對方手腳麻痹，不能前進，她徵詢隊友同意後，逐步推隊友上山，「四十米走了半個鐘」，最終一起登上世界之巔。她笑稱，順利登頂全賴當地嚮導「雪巴人」協助，原計劃登頂後拍照留念，但相機沒電，其後揮動寫有朋友祝福的旗幟，又被大風吹走。



她感謝家人義無反顧、無怨無悔地支持她，最想回家喝湯和睡覺，又寄語學生為夢想要決心克服困難，「決定做一件事後，中間會遇到很多困難，但其實有辦法去克服。」對於未來，她說暫未考慮會否重返校園，但一定會繼續教育工作，亦會繼續攀山訓練。



曾燕紅母親表示，很擔心女兒登頂會有危險，但認同她的決定，知悉她成功登頂的一刻非常感動，最重要是女兒能平安歸來。