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﻿打石屎槍驗港珠澳橋 專家意見不一

2017-05-29 列印
■專家對「打石屎槍」檢查大橋石屎狀況意見不一。
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　　港珠澳大橋香港段工程爆出石屎檢驗報告涉嫌造假醜聞，當局將以目測及「打石屎槍」檢查石屎狀況。多名專家和業界人士昨在《城市論壇》上，對有關檢驗方法意見不一。

　　香港專業審核師學會會長盧耀昨表示，打石屎槍有機會打中表面的「石仔」而非石屎漿，出現誤差，認為應抽取小量石屎芯對比打石屎槍的數據。土力工程處前處長陳健碩則稱，如有辦法抽取純石屎部份，鑽石屎芯的做法可行，但有機會令大橋「千瘡百孔」，認為不應貿然鑽石屎芯。香港工程師學會前會長黃澤恩則指，打石屎槍已夠快捷及準確，若然打石屎槍不合格，才需要考慮鑽石屎芯。
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