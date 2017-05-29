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﻿青年疑遭黑幫尋仇斬傷

2017-05-29 列印
■事主欲以路邊私家車支撐身體，但最後仍跌倒在地。
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　　屯門疑發生黑幫尋仇血案！昨午約四時半，一名二十二歲青年走至大興街興盛樓對開，被三名男子揮刀斬傷，身上多處浴血。歹徒得手後乘接應私家車逃走，其間更開車撞向青年，幸其及時避開，並躲進附近興盛樓。救護員接到途人報警，用救護車將事主送院治理，其後有十數名大漢魚貫至醫院探病。

　　警方事後在現場檢獲一個外置手機充電器，正調查案件是否涉及黑幫尋仇。

　　讀者楊先生當時經過現場拍下短片，片首已見事主受襲後倒臥在馬路上，多番試圖站起不果，並一度欲以路邊私家車支撐身體，但最後仍跌倒在地。其間有途人勸他「唔好行啦，打電話叫十字車啦。」
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