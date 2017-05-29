香港太空館fb專頁其後證實，前晚十時四十二分，太空館西貢遙控天文台全天候攝影機捕捉到一顆火流星掠過東面的低空；經初步分析後相信跟最近的寶瓶座η流星雨無關，屬於偶發流星。
香港天文學會前副會長余惠俊指，偶發流星無特定輻射點和方向，不屬於流星雨。而火流星是流星的一種，其體積較大，當進入地球跟大氣層產生摩擦時，會燃燒成「火球」。
靠近民居的綠化帶暗藏捕獵殺機！愛護動物協會發現近年有人非法在鰂魚涌近郊佈置捕獸器，記者隨該會動物拯救督察上山巡查，在樹林發現兩個掛樹的鋼索圈套，估計捕獵者在附近放置食物，誘使山雞、野豬，甚至穿山甲等小...
2017-05-29
近年屢傳病重的國家前主席江澤民，昨日現身其長子江綿恆擔任校長的上海科技大學校園，江澤民下車時雖然需要旁人攙扶，但進入大學圖書館時可獨自行走，隨後更與學校教職員、學生代表合影留念。 內地網民「一...
2017-05-29
越南阮氏皇朝末代皇帝阮福晪生前擁有的鑲鑽勞力士手錶，日前在瑞士日內瓦拍賣，成交價高達五百零六萬瑞士法郎（約四千零五十一萬港元），刷新該品牌手錶拍賣紀錄。今次是該隻型號6062的勞力士手錶，錶殼以18K...
2017-05-29
坐落於露輝路之上的倚龍山莊，由33座組成，提供約328個分層及複式單位，屋苑除了附設住客會所，同時亦有提供穿梭巴士，只需15分鐘即可往返大埔墟港鐵站，配置基本完善。 今次走訪的單位為10座高層D室，實...
2017-05-27
「五窮」傳統說法勢打破，本月在「股王」騰訊（700）支撐大市下，截至上周五恒指累升逾千點，或升4.2%，單計騰訊已累漲14.2%，而在月中發力的中資金融股，以中國平保（2318）表現最好同為累升14.2%。分析預期，「六絕」6月份將受到外圍因素主導，但科網股勢頭相信仍然保持良好。 港股於明天（30日）為端午節假期休市，而內地股市今天（29日）至明天（30日）則為假期休市，南下的港股通需於本周三（31日）才恢復交易。 上周五港股預託證券（ADR）表現個別發展，滙控（005）折合港元收報67.26元，較本港跌0.35%，騰訊（700）則跌0.3%，不過中移動（941）則...
2017-05-29
禾夫斯堡上周四德甲附加賽首回合，憑中鋒馬里奧高美斯攻入爭議性十二碼，主場1:0小勝布倫瑞克。此子各賽事近四場入三球，今晚次回合有力領軍作客再破陣容天殘地缺的對手，助球隊留在德甲。 （有線61、201、now672台、Fox Sports Play App周二凌晨2:30直播） 布倫瑞克守將華斯域克上仗犯手球，連累球隊輸十二碼，不過此子犯規前，球證史迪基文卻對馬里奧高美斯的手球視而不見，狼堡最終憑此爭議性十二碼先拔頭籌。近四戰三度破網的馬里奧高美斯豪言︰「己隊一定可以留在德甲！」此子今季聯賽客戰入十一球，表現值得信賴。 高美斯腳風夠順 德乙季軍布倫瑞克主場五連捷，但前...
2017-05-29
夏日令人聯想起美艷的花卉，以粉嫩花瓣作為靈感的浪漫粉紅妝，早已攻陷彩妝界。如何將動人花卉色彩幻化成迷人妝容？有請化妝師即席為大家示範。文︰Angel圖︰黃幹文 模特兒︰Slava（Primo） 化妝、...
2017-05-29
張智霖（Chilam）昨日現身FANCL活動，談及七月一日將與黎明和陳小春在中環添馬艦開騷，Chilam笑言屆時會有好多充滿香港情懷的攤檔，「我最鍾意街頭小食，平時都會落銅鑼灣『掃街』，很多檔主都非常...
2017-05-29
電話騙案不是新事物，過去幾年警方不斷推出反電騙宣傳，傳媒大肆報道騙徒手法，但電騙案件依然不停發生，而且愈來愈多年輕人中招，為何他們好像活在「平行時空」，只活在虛擬的網絡世界，不知人間險惡，對新聞不斷報道的電騙黨手法毫無防範，令人嘖嘖稱奇。 根據警方公佈的個案，電騙受害人多為長者，他們跟不上時事，墮入騙徒陷阱，可以理解，但近期愈來愈多年輕人受害，值得關注。據警方的資料分析，年輕中招者中，不少是來港攻讀大專的內地生，他們人地生疏，來港只為取得學位，對時事沒興趣，較少關注電騙案新聞，因而中招。 更值得關注的，是有不少本地年輕人也受騙，即使他們與內地完全無聯繫，但接到冒認內地官員的...
2017-05-29
昨日舉行兩場級際賽，結果一級賽遮打盃由「明月千里」捧走，練者大摩獎金破紀錄。三級賽沙田銀瓶方面，則由沈廄「永旺年年」爆大冷取勝，馬房另與莫雷拉合作憑「綠色勁駒」食頭胡。而莫雷拉之後再為蔡廄「精算八方」...
2017-05-29