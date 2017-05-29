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日報新聞 > 港聞

﻿港上空驚現火流星

2017-05-29 列印
︰太空館西貢遙控天文台全天候攝影機捕捉到火流星。
網民車cam拍下火流星。網上圖片
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  本港上空前晚驚現火流星，多名網民前晚先後在facebook發帖，聲稱在元朗、大埔、上水等地區目擊一顆綠色發光體從上空掠過，部份猜測是飛機或航拍機，甚至笑稱「UFO出沒，地球很危險」。其中有網民的車cam片段顯示，光球遠處可見，從左至右緩緩飛過，歷時約五秒，未見有軌跡。

        香港太空館fb專頁其後證實，前晚十時四十二分，太空館西貢遙控天文台全天候攝影機捕捉到一顆火流星掠過東面的低空；經初步分析後相信跟最近的寶瓶座η流星雨無關，屬於偶發流星。

  香港天文學會前副會長余惠俊指，偶發流星無特定輻射點和方向，不屬於流星雨。而火流星是流星的一種，其體積較大，當進入地球跟大氣層產生摩擦時，會燃燒成「火球」。
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