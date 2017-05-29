 Advertisement
  • 2017年5月29日 星期一
  • 26º
  • 81%
熱門： 不懂撒嬌的女人曾燕紅謀殺雪榚伯伯新盤

日報新聞 > 港聞

﻿3677人耍八段錦 破健力士紀錄

2017-05-29 列印
■3677人在維園耍八段錦慶回歸二十年。
Previous Next

　　為慶祝香港回歸二十年，香港廣西社團總會昨在維園舉行「活力慶回歸，全城八段錦」活動，共有三千六百七十七名人參加，候任特首林鄭月娥、食物及衞生局局長高永文等亦有出席。其間全場參加者大耍八段錦，歷時三十五分鐘，非常壯觀，更打破健力士「最大型氣功學習班」的世界紀錄。該會會長蔡加讚表示，期望可借活動作推動社區體育，並將八段錦普及化。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd