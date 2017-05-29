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日報新聞 > 港聞

﻿紅會或延長捐血服務時間

2017-05-29 列印
  紅十字會早前因血庫存量減少，呼籲市民捐血，導致多個捐血中心逼爆。紅十字會輸血服務中心行政及醫學總監李卓廣表示，捐贈者的模式逐漸改變，目前正進行內部研究，希望有新措施可方便市民。

　　紅十字會計劃延長捐血站的服務時間，初步擬在部份捐血站首先實施，由晚上七時延至八時或更晚才關閉，而周末的服務時間亦會考慮延遲。
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