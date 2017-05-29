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﻿兩登山客抽筋 飛服隊送院

2017-05-29 列印
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　　昨日天高氣爽，正是行山好季節，但卻有多名行山人士中途感到不適，報警求助。昨早有一行四人前往大帽山，其間隊伍中一名婦人突然抽筋，其同行者見狀，讓她吃下鹽片，希望能紓緩其抽筋症狀，稍作休息後可以自行下山。

　　惟禍不單行，同行再有另一人四肢抽筋，兩人休息了逾三小時，吃下數塊鹽片及四升水後，情況仍無好轉，其同行隊友遂無奈報警求助。

　　警方接報後，聯絡飛行服務隊直升機前往救援（見圖）。未幾直升機確認兩人位置，將其送往醫院治理。
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