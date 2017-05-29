 Advertisement
  • 2017年5月29日 星期一
  • 26º
  • 81%
熱門： 不懂撒嬌的女人曾燕紅謀殺雪榚伯伯新盤

日報新聞 > 港聞

﻿十環團抗議郊野公園建屋

2017-05-29 列印
Previous Next

　　政府早前委託房協研究在郊野公園邊陲地帶興建公屋的可行性，逾十個環保團體合共約三百人（見圖），昨步行大欖涌郊遊徑抗議，指本港有不少棕地可建屋，認為政府應「先棕後綠」。

　　地球之友、環保觸覺、綠惜地球等多個環團，昨帶同寫有「保衛郊野公園」的巨型橫額，步行大欖涌郊遊徑抗議，反對政府擬在郊野公園邊陲地帶建屋。長春社高級公共事務經理李少文表示，環團了解市民對房屋需求殷切，但現時仍有其他土地可用作房屋發展，例如棕地，故不接受以房屋需要和老人福利作為開發郊野公園的藉口，強調必須「先棕後綠」。環保觸覺義務總幹事譚凱邦認為，房屋問題不能只靠尋找土地建屋來解決，政府應重新審視人口政策，包括控制移民需求。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd