﻿黑衣女放詐彈 海運恐襲驚魂大疏散

現場為海港城海運碼頭與BLT扒房中間一片空地，客人途經該處進入餐廳，空地毗連碼頭的封鎖範圍。昨午二時十分，有商場職員巡經該處，發現碼頭數個雪糕筒旁有一個懷疑為炸彈的物體，立即報警。警員接報後大為緊張，多名警員到場封鎖附近一帶，禁止途人進入。警員初步檢視，可疑物體約有七支類似信管的物體，外面捆有電線以及計時器。
警方恐為炸彈，派出爆炸品處理課到場，警員同時疏散可疑物體附近數間餐廳、商場一及二樓部份商舖職員及途人約六百人。消防員亦奉命到場在附近開喉戒備，氣氛緊張。大批途人遠處觀看及拍照。
600人緊急疏散
爆炸品處理課到場，一名穿上防爆衣的人員走近可疑物品部署，然後出動拆彈遙控機械人至可疑物體，機械人射出高壓水柱，一聲巨響將之拆解。爆炸品專家檢視碎片，證實為一個沒有炸藥成份的炸彈型鬧鐘。警員將之檢走，現場在下午約四時亦解封。案件列炸彈嚇詐處理，交由西九龍總區重案組第三隊調查。
警方事後翻看海運大廈及附近商舖閉路電視片段，發現一名黑衣女子疑與案有關，現正尋找其協助調查。警方巡恐襲以及惡作劇調查放彈人的動機。
警列「炸彈恐嚇」
尖沙咀分區指揮官余鎧均表示，炸彈恐嚇是十分嚴重的罪行，警方對此類罪案十分重視及會審慎處理，會巡恐襲及惡作劇等方向調查放置鬧鐘者動機。她又稱，炸彈恐嚇是十分嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁五年及罰款十五萬元。海港城發言人稱，案件已交警方調查，會全力配合警方的調查，暫時不作任何評論。