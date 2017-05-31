﻿黑衣女放詐彈 海運恐襲驚魂大疏散

端午節假期尖沙咀郵輪碼頭驚現「詐彈」。有人在海運碼頭一間餐廳對出空地放置一捆類似信管的物體，裝置外繫有電子計時器。商場職員檢視後，疑為炸彈，即刻疏散附近六百名客人，報警求助。警方派出爆炸品處理課到場，處理課以遙控機械人引爆該信管裝置，證實可疑物品是鬧鐘。本報記者登入淘寶網站，發現有售一款外型極為類似的「炸彈型鬧鐘」，售價為人民幣九十九元。警方將案件列作炸彈嚇詐處理，並追查一名黑衣女子，疑她與放置「詐彈」有關。



現場為海港城海運碼頭與BLT扒房中間一片空地，客人途經該處進入餐廳，空地毗連碼頭的封鎖範圍。昨午二時十分，有商場職員巡經該處，發現碼頭數個雪糕筒旁有一個懷疑為炸彈的物體，立即報警。警員接報後大為緊張，多名警員到場封鎖附近一帶，禁止途人進入。警員初步檢視，可疑物體約有七支類似信管的物體，外面捆有電線以及計時器。



警方恐為炸彈，派出爆炸品處理課到場，警員同時疏散可疑物體附近數間餐廳、商場一及二樓部份商舖職員及途人約六百人。消防員亦奉命到場在附近開喉戒備，氣氛緊張。大批途人遠處觀看及拍照。



600人緊急疏散



爆炸品處理課到場，一名穿上防爆衣的人員走近可疑物品部署，然後出動拆彈遙控機械人至可疑物體，機械人射出高壓水柱，一聲巨響將之拆解。爆炸品專家檢視碎片，證實為一個沒有炸藥成份的炸彈型鬧鐘。警員將之檢走，現場在下午約四時亦解封。案件列炸彈嚇詐處理，交由西九龍總區重案組第三隊調查。



警方事後翻看海運大廈及附近商舖閉路電視片段，發現一名黑衣女子疑與案有關，現正尋找其協助調查。警方巡恐襲以及惡作劇調查放彈人的動機。



警列「炸彈恐嚇」



尖沙咀分區指揮官余鎧均表示，炸彈恐嚇是十分嚴重的罪行，警方對此類罪案十分重視及會審慎處理，會巡恐襲及惡作劇等方向調查放置鬧鐘者動機。她又稱，炸彈恐嚇是十分嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁五年及罰款十五萬元。海港城發言人稱，案件已交警方調查，會全力配合警方的調查，暫時不作任何評論。