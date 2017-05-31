﻿花二萬元購裝備屬發燒友

藍田五桂山謀殺案，據悉其中一名涉案被捕疑兇，疑不滿死者Bosco拖欠他二萬元代購WarGame軍服等二萬元欠款而動殺機。有售賣軍用品東主稱，一般WarGame軍服及槍械等全套裝備售價約一萬元，故購買二萬元裝備，開支多，屬發燒友才會花費。



在旺角經營軍事用品店的姓林東主表示，現時本港客人多數會網購WarGame軍事用品，但一套包括軍服、夜視鏡及槍等全副WarGame裝備，由數千元至一萬元不等。



但現時內地網上訂購的軍用品多屬冒牌貨，特別是服裝價錢便宜約一半以外，其質量不及原廠般，穿着起來沒有那麼舒適，而容易起毛粒及易破損。他呼籲軍事迷初哥，在購買軍用品時，可在多間店舖格價比較，或光顧一些有商譽店舖，以免受騙。