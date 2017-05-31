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﻿美股中段跌28點

2017-05-31 列印
　　美國周二股市走軟，杜指中段報二一○五一點，跌二十八點；納指則報六二○七點，跌兩點。滙控美國預託證券價格中段見六十七點七一港元，跌零點○四港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點五一港元，升零點三一港元。紐約期金中段報每盎司一千二百六十二美元，跌六點一美元；紐約期油則報每桶四十九點三七美元，跌零點四三美元。
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