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﻿多發性硬化症病者最小14歲

2017-05-31 列印
　　今日為世界多發性硬化症關注日，本港最少有五百名多發性硬化症患者。香港多發性硬化症學會和香港肌健協會今年四至五月訪問逾百名患者，發現大部份患者為女性，發病年紀最小只有十四歲，有三成八受訪者每年至少病發一次，由於病情影響部份患者情緒，近三成患者曾持續出現自殺念頭，約一成更曾試圖自殺或自毀。

　　多發性硬化症屬中樞神經系統疾病，患者神經細胞的神經組織外層「髓鞘」因受自身免疫系統錯誤攻擊，嚴重受損而「硬化」，導致神經訊號無法傳遞，影響中樞神經系統和視神經運作。　　

　　十九歲的李寶琦四年前突然病發，左邊身變得乏力，連執筆寫字都有困難，其後疼痛蔓延至右邊身，左眼只看到黑白影像。她曾因患病感到灰心，幸得親友支持重新振作，創作故事和小說。
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