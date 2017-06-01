﻿屋署揭真相 檢控承建商 大館磚柱鑿窿 加固變「拆樓」

超過一百五十年歷史、俗稱「大館」的中區警署已婚督察宿舍，去年五月底進行活化工程時突然坍塌。事隔一年，屋宇署發表調查報告，已婚督察宿舍倒塌前正進行陽台木樓板鞏固工程，磚柱和磚牆被挖掘多個小孔，肇因很可能因為其中一條磚柱承托面積顯著減少，觸發倒塌。署方徵詢律政司意見後，已向與工程直接有關的承建商提出檢控。



位於中環的中區警署建築群共十六座建築物，於九五年被列為法定古蹟。其中三層高、呈L字形的已婚督察宿舍大樓，於去年五月二十九日晚上突然倒塌，幸而事件沒造成傷亡。屋宇署調查後，昨天發表報告，指建築物倒塌前，正進行一樓陽台木樓板鞏固工程，在每條現有木托樑兩側加裝方形鋼管，過程中在陽台兩旁的磚牆及磚柱挖掘了多個小孔。



報告續指，署方曾就倒塌範圍五條內外磚柱結構作出評估，發現倒塌肇因最有可能是其中一條有多個小孔的內部磚柱超負荷，率先損毀，然後向北傾斜，向二樓的木托樑推壓，導致同樣因小孔減弱強度的北面外部磚柱損毀，繼而觸發屋頂及其他磚柱逐步倒塌。



法院下月聆訊



屋宇署表示，根據調查結果及徵詢律政司意見後，已按照《建築物條例》，向工程直接有關的註冊一般建築承建商（即金門建築有限公司）、註冊一般建築承建商的獲授權簽署人（即金門建築有限公司的梁賜熊）和相關建築承建商（即Stonewest (HK) Limited）提出檢控。東區裁判法院亦已發出傳票，下月六日聆訊。



根據《建築物條例》，任何人進行建築工程的方式相當可能導致任何人受傷或財產損毀，一經定罪，最高刑罰為罰款一百萬元及監禁三年；而就一些已進行的建築工程，嚴重偏離建築事務監督根據該條例批准的圖則所顯示的任何工程或與之嚴重相歧，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁三年。



馬會：活化計劃去年已復工



「大館」的活化工程由香港賽馬會負責。馬會發出聲明，非常重視屋宇署的調查結果，強調公眾安全是首要考量，會繼續配合署方的工作、指示和意見。馬會聲明又稱，已於去年六月成立由專業結構工程師組成的獨立檢討小組，就倒塌事件進行調查，並於去年十一月把結果轉交屋宇署。聲明續稱，在完成緊急支撐工程後，已與屋宇署為建築群其他樓宇作安全評估，並於去年七月起分階段復工，重申馬會將致力完成活化計劃，以及相關修復工程。



荷李活道一間酒吧的職員李先生憶述，去年「大館」倒塌時，自己正忙於酒吧內的工作，他回想起來仍猶有餘悸。幸好，附近一帶的人流沒受影響。另一街坊蘇伯說，自己不時坐在砵甸乍街的長椅休息，但不擔心「大館」會再倒塌。