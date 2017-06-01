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﻿【小一放榜】13份叩門必備文件

2017-06-01 列印
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　　今年統一派位結果將於6月3日（星期六）公布，每年「大抽獎」過後，便是家長叩門的高峰期。家長在叩門前，要預備甚麼文件？跟着這個清單就不怕執漏啦！http://bit.ly/2rSLbWc
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