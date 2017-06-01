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﻿金庸電影展覽 門票免費派發

2017-06-01 列印
■香港電影資料館將免費播映金庸的六部經典電影。
■科學館將以VR技術讓市民認識文物修復工作。
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　　在博物館節中，香港電影資料館將會舉辦金庸電影展覽，免費播放著名武俠小說作家金庸的六部經典電影，包括《絕代佳人》、《笑傲江湖II東方不敗》等，門票即日起逢周一、三至日在電影資料館派發，先到先得，派完即止。

VR體驗文物修復

　　電影資料館將於博物館節期間舉辦金庸電影展，播放金庸擔任電影編劇及導演時製作的作品，包括《絕代佳人》及《王老虎搶親》等，以及播放改編自金庸小說的電影，包括《東邪西毒：終極版》、《笑傲江湖》和《笑傲江湖II東方不敗》等。香港科學館也首次利用虛擬實境（VR）設「文物修復體驗站」，讓市民設身處地參與及感受拯救珍貴文物的重要性。

　　另外，康文署為方便市民參與博物館節各項活動，將設六條免穿梭巴士線，供市民乘搭，到不同博物館欣賞心儀節目。
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