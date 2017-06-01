﻿疑似iPhone 8照流出 Home鍵消失熒幕大

被視為蘋果iPhone十周年主打產品的iPhone 8，尚未推出，已經遙言滿天飛。



日前有外國網民爆料，在社交網站上發佈多部疑似iPhone 8的模型機及設計圖，可見這款新智能手機新增不少功能，包括無邊框的熒幕、移除「Home」鍵，並將相機改為雙鏡頭設計，具有3D拍攝功能等。



外國電子產品設計師Benjamin Geskin，日前透過Twitter公開蘋果公司的內部備忘錄，並發佈多部疑似最新iPhone 8的模型機及設計圖，可見其機身前後設計，皆與舊型號有所不同，其中最明顯的分別，便是iPhone 8將「Home」鍵從機身上完全移除，連同Touch ID的指紋掃描功能，一同融入熒幕顯示內，而熒幕亦不見有任何框框，令熒幕進一步擴大至五點七寸，而機身前方除了為頂端的相機鏡頭及感應器劃出必要空間外，其餘部份皆為觸控熒幕。



另外，iPhone 8背面的相機鏡頭或改為豎立式設計，並增設雙鏡頭，相信具3D相機功能。



至於機身底部，也會採用雙揚聲器設計。從設計圖上，亦可見機身背面有一個圓環部份，有傳那是新設的指紋掃描器，但亦有可能只是蘋果標誌的位置。



其他疑似新增功能，還包括無線充電、可對折設計及臉部辨識系統等。亦有傳言稱，新iPhone不會命名為「8」，而是十周年版本的「iPhone Edition」。而蘋果公司最快將於本年九月公佈最新iPhone的詳情。