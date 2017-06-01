﻿懷疑詐彈黑衣女 患精神病正留醫

前日尖沙咀海港城岸邊發生的炸彈嚇詐案，警方重案組經過通宵調查及翻看閉路電視錄影後，昨日在一所醫院尋獲正在留醫的一名十八歲涉案少女。消息稱，少女前日在一間玩具店偷走炸彈型鬧鐘後，隨即將之放在海運大廈一餐廳對開平台後離去，初步調查並非恐襲。



消息稱，涉案十八歲少女為一名疑有濫用藥物習慣，是一名精神上無行為能力人士，簡稱「MIP」。警方在醫院尋獲她時，發覺她身體狀況暫未適宜接受調查，無法為其詳細錄取口供，案件西九龍重案組仍跟進調查，暫時無人被捕。



疑玩具店偷「詐彈」



案發於前午約二時，有海港城職員巡邏時發現海運大廈郵輪碼頭與一間餐廳之間岸的平台，有一個連接有電線及計時器的類似炸彈物體報警。爆炸品專家引爆後證實為一個炸彈型鬧鐘，案件警方列炸彈嚇詐處理。警方翻看閉路電視後，鎖定一名年約十八歲黑衣少女。



消息稱，探員調查發現，涉案少女在星光行一間玩具店偷走一個炸彈型鬧鐘後，隨即到附近海運大廈岸邊放在地上後離開。探員掌握疑人資料後掩至其住所時，其母親稱女兒因不適入住醫院及留醫。探員昨日到醫院將涉案少女尋獲；向醫生了解後，相信她有精神問題，暫不宜錄取口供。



執業大律師陸偉雄表示，涉犯刑事疑人如被證實為精神上無行為能力，警方應索取醫生報告，以知道對方是否具答辯能力。同時應安排在親友、律師或社工的陪同下落口供，以保障疑人的法律權利及調查的公平性，避免口供日後被人質疑。



陸偉雄認為，今次涉案女子會否被控告，要視乎其放置「詐彈」時的動機，如她故意以此「整蠱」他人，招致財物損失，仍有機會入罪。但他認為警方會先徵詢律政司意見，考慮被捕人案發時的病情、案情嚴重性等因素，以作最後決定。