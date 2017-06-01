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﻿美股中段跌44點

2017-06-01 列印
　　美國周三股市偏軟，杜指中段報二○九八五點，跌四十四點；納指則報六一八六點，跌十六點。滙控美國預託證券價格中段見六十七點八六港元，升零點一六港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點六五港元，跌零點八港元。紐約期金中段報每盎司一千二百七十二點一美元，升十美元。
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