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﻿保母夥三人虐打男童

2017-06-01 列印
　　失婚女保母經同住友人介紹下，去年八月開始照顧一名六歲男童，至去年十月中，同住友人懷疑男童於女保母家中偷竊，竟聯同其餘三人向男童施以教訓，包括以火槍及火機燒男童手背及眼角位置、懲罰他在燒熱的地板階磚上做鴨仔跳、以膠紙捆綁男童雙手後襲擊他等，後因男童母親登門揭發事件。

　　四名被告依次為魏思敏（三十歲）、陳寶琼（四十三歲）、林梓諾（十七歲）及林芷晴（十九歲），昨承認五項普通襲擊及襲擊致造成身體傷害罪，首被告及次被告被判囚六個月；第三被告則押後待索取背景、勞教中心等報告後判刑；第四被告則獲控方不提證供起訴，自簽一千元，守行為十八個月。

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