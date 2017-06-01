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﻿美容公司用冒牌去斑機

2017-06-01 列印
　　海關早前接獲一名女子投訴，懷疑銅鑼灣廣場二期一間美容公司，使用冒牌去斑機為顧客進行療程。

涉違反商品說明條例

　　關員調查後，昨午派一名女關員到涉案公司，成功購買與投訴女子的去斑療程後，以涉違反商品說明條例中不良營商手法經營拘捕公司兩名顧問及美容師女子。

　　據悉，投訴女子光顧涉案公司的美斑療程時，公司職員使用一部逾百萬元去斑機為其治療，但數次治療後效果卻不理想。

　　她致電有關去斑機廠商了解後，廠商發覺該美容公司未獲該機代理權。昨海關行動時，揭發去斑機疑為冒牌貨。
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