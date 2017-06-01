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﻿公共圖書館17年來首加價

2017-06-01 列印
■加價項目包括補領圖書證和預約圖書館資料等。
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　　康文署轄下公共圖書館將於九月七日調整附加服務費，是十七年來首次加價，加價服務包括補領圖書證、預約圖書館資料、自助影印和電腦列印服務等。康文署解釋，該署自○○年成立以來，未有調整公共圖書館服務收費，大部份項目收費是按八十至九十年代水平訂立，新收費反映物價轉變。

　　部份調整收費項目包括，補領成人圖書證費用由二十五元增至三十三元，補領兒童圖書證費則用由十三元增至十七元，加幅均約三成。預約圖書館資料由二元五角加至三元三角，加幅達三成二。而以非香港居民臨時圖書證借出每項圖書館資料時，須繳付可退回按金為一百七十元。此外，部份自助影印、電腦和縮微資料列印服務，每頁收費作不同幅度調整，並取消首份電腦列印豁免收費。
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