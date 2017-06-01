 Advertisement
  • 2017年6月1日 星期四
  • 30º
  • 79%
熱門： 海運大廈野戰迷恐襲曾燕紅唐詠詩

日報新聞 > 港聞

﻿抗菌抗微生物冇有怕 低至62折換購澳洲麥盧卡蜂蜜

2017-06-01 列印
■MGO 120+活性蜂蜜，含高濃度活性蜂蜜因子。
■Herb Valley麥盧卡每日活力活性蜂蜜，倒立式瓶身設計。
Previous Next

　　夏天一到，街上熱辣辣，室內凍冰冰，忽冷忽熱，最易招惹傷風感冒！大家唔想中招，就要主動出擊強身健體！研究發現麥盧卡蜂蜜含天然成份MGO，具超強抗菌功效，對維護人體免疫系統有幫助。《頭條日報》推介三款澳洲著名品牌Herb Valley麥盧卡蜂蜜產品，百分百澳洲原產，麥盧卡含量經過多項國際科學嚴格鑑定，食用安全，更具備卓越抗菌、抗微生物及抗氧化功能，使身體免受自由基破壞，同時協助益生菌效應，有助提高活力及維護身體免疫力，紓緩咳嗽、喉嚨痛等徵狀，幫你小病紓緩，冇病強身！

　　Herb Valley麥盧卡每日活力活性蜂蜜，倒立式瓶身設計，方便衛生，至啱放喺公司隨時沖嚟飲，補充活力，健康又美味；MGO 120+活性蜂蜜，含高濃度活性蜂蜜因子，有助清熱消滯及溫胃散寒，家居保健必備；蜂蜜蜂膠潤喉糖每包含獨立粒裝，方便帶出街或旅行，隨時隨地都可清新潤喉！即日起至二○一七年六月十八日，讀者憑指定印花可以低至六二折換購，每日活力活性蜂蜜折後每樽一百一十五元，MGO 120+活性蜂蜜折後每樽一百八十五元，蜂膠潤喉糖折後每包四十五元。想強身健體，即用「頭條Jetso」App攞印花及睇換購詳情啦！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd