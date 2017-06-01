﻿盧寵茂：鄧桂思肺部真菌受控

曾兩度換肝的四十三歲女病人鄧桂思至今仍在瑪麗醫院深切治療部留醫，港大外科學系肝臟移植科主任盧寵茂表示，鄧早前肺部的真菌感染已受控制，正待功能自我修復，形容鄧留醫已達一個半月仍表現堅強，能夠生存至今已是奇蹟。



不適宜換肺



盧寵茂指，鄧桂思在短短一個多月內經歷兩次換肝手術，及後又因肺部受真菌感染，並出現細菌入血，形容她非常堅強，雖然鄧肺部的真菌感染已受控制，但肺功能仍未恢復，考慮其承受能力，暫時不宜進行換肺手術，希望其身體機能可自我修復，院方會繼續監察鄧的情況。



鄧桂思因腎病年初到聯合醫院求診時，疑醫生未有留意其過往乙型肝炎病歷，沒同時處方抗病毒藥物「恩替卡韋」，導致鄧肝功能轉差，更於四月初證實患上急性肝衰竭，急須換肝續命。聯合醫院於事件發現逾月始承認失誤，引起社會極大迴響。