﻿攬B開煤氣尋死 認意圖謀殺 法官恩准 悲情男庭上撫兒嚎哭

一名初為人父貨車司機，因捲入交通意外須賠償兩萬元，向財務公司借貸，妻子發現欠債後與他吵架，並奪門離去；貨車司機誤以為妻子會離婚，一時失控，在家中開煤氣自製「毒氣室」，抱著三個月大兒子企圖同歸於盡。幸好妻子回家發現後求救，父子逃過死劫。被告昨天在高等法院承認一項企圖謀殺罪，期間與妻子不時隔空對望，其妻低頭啜泣。法官潘敏琦主動問被告是否想散庭後見兒子一面，並批准被告隔犯人欄伸手輕撫兒子的小手。他還柙九個月以來首次親親兒子，不禁哭成淚人。



高院法官潘敏琦昨天指出，被告的兒子吸入煤氣，沒有受到永久傷害只是僥倖，被告絕不能逃避罪責。辯方大律師馮振華求情時稱，現年三十四歲的被告張鴻邁曾被診斷有適應障礙，也有一次與毒品有關的案底。



被告的求情信透露，其童年並不愉快，父親爛賭欠債並離家出走，被告出生至今從未見過親生父親一面。他因涉及交通意外，須賠償兩萬元，故欠下財務公司債項，引起其妻不滿。其妻與他吵架後一走了之，被告見妻子離家，不希望兒子像他一樣在單親家庭長大，一時情緒失控，鑽牛角尖，萌生「一鑊熟」的死念，家中開煤氣與兒子求死。



被告收監 妻兒綜援過活



辯方律師指出，被告妻兒昨天有到庭，因其子現時只有一歲，只能在庭外等待；妻兒兩人現時依靠綜援過活。其妻呈上求情信，稱被告非常愛錫兒子。律師已向被告解釋，他犯下非常嚴重的罪行，有機會長時間失去自由。



欠財仔兩萬 激烈吵架



案情指，去年九月二日晚，被告在觀塘翠屏邨住所因經濟及家庭問題與妻子激烈爭執，妻子在九月三日凌晨離家出走，以求冷靜。大約二十分鐘後，妻子回家按門鈴，驚覺大門被反鎖，她嗅到屋內傳出濃烈的煤氣味，立即大叫，鄰居於是報警。接報到場的消防員破門入屋，關掉煤氣總掣，見到被告抱住兒子雙雙昏迷，倒臥在客廳中間。當時，被告的手腕有割傷痕跡，呈昏迷的狀態，消防員向其施行心肺復甦法，兒子被輕拍後甦醒。被告與其子被送往醫院救治。



鑽牛角尖 誤以為妻要離婚



其後被告錄口供時表示，他以為妻子要離婚，不想見到兒子在單親家庭長大，一時失控，要兒子「陪葬」，遂走進廚房打開煤氣氣閥。他又數次割脈傷害自己。辯方昨天在庭上指出一個企圖謀殺案例，被告被判監六年，但法官潘敏琦形容今次的案件不及辯方所舉的案例嚴重。法官潘敏琦決定先拿取被告的背景、心理及精神報告，和事主的最新醫療報告，押後至下月三日判刑。



