﻿利息保證不少於兩厘 第二批銀債下周認購 入場費一萬

政府去年推出首批銀色債券（Silver Bond），供六十五歲以上本地居民認購，反應熱烈，超額認購兩倍。金管局昨天公佈第二批銀債將於下周二（六日）推出，目標發行額維持在三十億元，為期三年，入場費為一萬元，每半年派發與本地通脹掛鈎的利息，但保證不少於兩厘，市民可到二十間配售銀行認購，兩間牽頭行滙豐和中銀將豁免所有收費。



金管局助理總裁（金融基建）李樹培昨天表示，希望發行銀色債券能為長者提供多一個投資選擇，開發潛力龐大的銀髮債券市場。李樹培公佈第二批銀色債券目標發行額為三十億元，年期為三年，每手投資額為一萬元，每半年派息一次，利率與本地通脹掛鈎，定息兩厘。



銀色債券接受六十五歲或以上的本港居民（即於一九五二年十二月三十一日或之前出生的人士）申請，市民可到二十間配售銀行認購。銀債將於下周二（六日）早上九時至本月十四日下午二時接受認購，二十一日或之前會有分配結果，並於二十三日發行。



不設第二市場



金管局主管（貨幣及結算）陳葉小明提醒投資者若以不同渠道或經兩間銀行申請銀債，兩份申請均不會接納。她又指，為鼓勵投資者長期持有，銀債不設二手市場，若到期前要將銀債轉移至其他銀行，必須是同名戶口轉移；如持有人需在到期前套現，政府將以原價及以定息兩厘計算相應的累計利息贖回債券。



中銀財資產品處主管張穎思指，各配售銀行可收取上限為百分之零點一五的手續費，而兩間牽頭行中銀和滙豐將豁免所有收費，包括豁免提前贖回收費。



李樹培又稱，難以估計認購人士可獲分配多少手，預計認購反應理想，而是次的銀色債券是一個兩年期計劃，將在完成第二批發行後才一併檢討，屆時再考慮會否加大發行額。



香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新表示，會鼓勵有餘錢但無投資經驗的長者購買銀色債券，因回報比銀行定期存款優厚，他又建議政府可推出更多銀債，當作給予長者的一項津貼。