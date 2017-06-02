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﻿銀債投資年期較短 學者料認購者增

2017-06-02 列印
　　繼去年首批銀色債券發行超額認購兩倍，第二批銀債認購期在即。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，今年經濟環境改善，預料認購反應會更為熱烈。莊太量又指，銀債與政按揭證券公司擬在明年推出的公共年金計劃年期和回報不同，如市民欲作短期投資，可考慮購買銀債。

　　莊太量分析，今年經濟環境轉好，市民應有多餘錢購買債券，預期認購人數比上次多。他又指，銀債是能夠在短期內回本的投資，但最低派約兩厘息，回報較低，「只要有小小肉食」，相對於公共年金，該計劃回報可達三至四厘，但屬投資年期較長產品。他建議吸煙飲酒、身體較差的人士不宜投資年金計劃，反而應考慮認購銀債。
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